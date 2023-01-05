Игрок «Эдмонтона» американец Ямамото после проигрыша США на МЧМ надел майку сборной Канады

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» американец Кайлер Ямамото проиграл спор с помощником менеджера по экипировке Брэдом Харрисоном об исходе матча молодёжного чемпионата мира между сборными США и Канады и надел майку «кленовых листьев». Об этом сообщает журналист Джейсон Грегор в своём «твиттере».

Напомним, в Галифаксе (Канада) на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч 1/2 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная США встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 6:2. Во втором полуфинале сборная Чехии в овертайме одолела сверстников из Швеции со счётом 2:1.

В финальной встрече молодёжного чемпионата мира 2023 года встретятся сборные Канады и Чехии. Матч состоится в ночь на 6 января в 2:30 мск.