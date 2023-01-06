«Идиот». Овечкин – в шутку о Кузнецове, который кидался снегом во время его интервью

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил про своего одноклубника Евгения Кузнецова во время интервью перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс».

Перед матчем Овечкин давал интервью, и Кузнецов в шутку обсыпал Александр и журналистку снегом. В ответ Овечкин посмеялся и сказал «идиот» в адрес своего одноклубника.

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Ранее сообщалось, что Овечкин, который проводит 1315-й матч в НХЛ вплотную приблизился к рекорду Алексея Ковалёва по сыгранным матчам в лиге среди россиян.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 28 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «+2».