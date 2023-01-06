Сборная Канады обыграла Чехию в овертайме и выиграла золото МЧМ-2023

В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Чехии встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.
Уже на 13-й минуте матча номинальные гости вышли вперёд после точного выстрела Дилана Гюнтера. Брандт Кларк и Бреннан Отман отдали по одной голевой передаче. Шейн Райт удвоил преимущество на 25-й минуте игры. Ему же ассистировали Гюнтер и Отман.
На 53-й минуте Иржи Кулих отыграл одну шайбу для своей команды после пасов Эдуарда Шале и Матиаша Шаповалива. А на 54-й минуте Якуб Крос перевёл игру в овертайм. Передачу ему отдал Томаш Гамара.
Решающий гол забил Гюнтер на 7-й минуте овертайма: ВИДЕО
Молодёжный чемпионат мира 2023 года проходил с 26 декабря по 5 января. Прошлым победителем турнира тоже была национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира одержала победу над сборной Финляндии.
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