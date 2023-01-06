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Сборная Канады обыграла Чехию в овертайме и выиграла золото МЧМ-2023

Сборная Канады обыграла Чехию в овертайме и выиграла золото МЧМ-2023
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Чехии встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.

Уже на 13-й минуте матча номинальные гости вышли вперёд после точного выстрела Дилана Гюнтера. Брандт Кларк и Бреннан Отман отдали по одной голевой передаче. Шейн Райт удвоил преимущество на 25-й минуте игры. Ему же ассистировали Гюнтер и Отман.

На 53-й минуте Иржи Кулих отыграл одну шайбу для своей команды после пасов Эдуарда Шале и Матиаша Шаповалива. А на 54-й минуте Якуб Крос перевёл игру в овертайм. Передачу ему отдал Томаш Гамара.

Решающий гол забил Гюнтер на 7-й минуте овертайма: ВИДЕО

Молодёжный чемпионат мира 2023 года проходил с 26 декабря по 5 января. Прошлым победителем турнира тоже была национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира одержала победу над сборной Финляндии.

U20 ЧМ-2023. Финал
06 января 2023, пятница. 02:30 МСК
Чехия U20
Окончен
2 : 3
ОТ
Канада U20
0:1 Гюнтер (Кларк, Отман) – 12:41 (5x4)   0:2 Райт (Гюнтер, Отман) – 24:35 (5x5)   1:2 Кулих (Шале, Шаповалив) – 52:30 (5x5)   2:2 Кос (Гамара) – 53:24 (5x5)   2:3 Гюнтер (Руа, Кларк) – 66:22 (3x3)
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