Передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Монреалем»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отличились Крис Крайдер, Брэйден Шнайдер, Филип Хитил (дубль).
Единственную шайбу хозяев забросил нападающий Йоэль Армиа.
В матче результативными передачами отметились российские игроки «Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов, приняв участие во второй голевой атаке своей команды за вечер.
«Монреаль» потерпел седьмое поражение кряду. «Рейнджерс», в свою очередь, одержал третью победу подряд.
В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» обыграла «Аризону Койотс» — 6:2. На счету Ивана Проворова гол в этой встрече.
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