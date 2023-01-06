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Передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Монреалем»

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Монреалем»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Крис Крайдер, Брэйден Шнайдер, Филип Хитил (дубль).

Единственную шайбу хозяев забросил нападающий Йоэль Армиа.

В матче результативными передачами отметились российские игроки «Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов, приняв участие во второй голевой атаке своей команды за вечер.

«Монреаль» потерпел седьмое поражение кряду. «Рейнджерс», в свою очередь, одержал третью победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Крайдер – 27:43 (4x5)   0:2 Шнайдер (Панарин, Кравцов) – 32:28 (5x5)   0:3 Хитил (Линдгрен, Веси) – 33:27 (5x5)   1:3 Армиа (Джекай, Эванс) – 54:46 (5x5)   1:4 Хитил (Фокс, Миллер) – 58:50 (en)

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» обыграла «Аризону Койотс» — 6:2. На счету Ивана Проворова гол в этой встрече.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2023, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Карконе (Хэйтон) – 13:29 (5x5)   1:1 Конечны (Деанджело, Фрост) – 20:25 (5x4)   1:2 Ритчи (Хэйтон, Шмальц) – 21:36 (5x5)   2:2 Фараби (Фрост, Конечны) – 24:41 (5x5)   3:2 Эллисон (Лотон, Хейз) – 28:53 (5x5)   4:2 Проворов (Хейз, Йорк) – 31:42 (5x5)   5:2 Хейз (Конечны, Фрост) – 33:49 (5x4)   6:2 ван Римсдайк (Типпетт, Фрост) – 55:02 (5x5)
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