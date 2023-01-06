Виталий Кравцов впервые в этом сезоне НХЛ набрал очки в двух матчах кряду

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

В этом матче результативными передачами отметились российские игроки «Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов, приняв участие во второй голевой атаке своей команды. 23-летний Кравцов отметился результативной передачей во втором матче кряду, впервые в этом сезоне НХЛ сумев заработать балл за результативной действие в двух играх подряд.

Всего российский форвард принял участие в 20 матчах сезона, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности "+6" и 6 минутах штрафного времени.