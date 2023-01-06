Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виталий Кравцов впервые в этом сезоне НХЛ набрал очки в двух матчах кряду

Виталий Кравцов впервые в этом сезоне НХЛ набрал очки в двух матчах кряду
Комментарии

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

В этом матче результативными передачами отметились российские игроки «Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов, приняв участие во второй голевой атаке своей команды. 23-летний Кравцов отметился результативной передачей во втором матче кряду, впервые в этом сезоне НХЛ сумев заработать балл за результативной действие в двух играх подряд.

Всего российский форвард принял участие в 20 матчах сезона, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности "+6" и 6 минутах штрафного времени.

Панарин стал кошмаром наших вратарей в НХЛ. Русский герой не ожидал от него такого броска Панарин стал кошмаром наших вратарей в НХЛ. Русский герой не ожидал от него такого броска
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023