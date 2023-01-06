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Отражая в среднем больше броска в минуту, Сарос установил рекорд «Нэшвилла» по сейвам

Отражая в среднем больше броска в минуту, Сарос установил рекорд «Нэшвилла» по сейвам
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Главным героем встречи стал голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос, установивший новый клубный рекорд по числу совершённых сейвов в одном матче. За 60 минут игрового времени финский вратарь в общей сложности отразил 64 броска. Таким образом, можно сказать, что 27-летний голкипер «хищников» в среднем за матч отражал больше одного броска в минуту.

В свою очередь российский голкипер «Харрикейнз» Пётр Кочетков совершил только 20 сейвов. Его одноклубник россиянин Андрей Свечников заработал коэффициент полезности «-1».

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