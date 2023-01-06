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Стала известна символическая сборная МЧМ-2023

Стала известна символическая сборная МЧМ-2023
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В Галифаксе, Канада, на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился матч в рамках финала молодёжного чемпионата мира 2023 года. Сборная Чехии встречалась со сборной Канады. Канадцы одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.

Стала известна символическая сборная всего турнира. Чешский голкипер Томаш Суханек стал лучшим на своей позиции. Давид Иржичек из Чехии и Людвиг Янссон из Швеции были признаны лучшими защитниками. Чех Иржи Кулих, американец Логан Кули и канадец Коннор Бедард стали лучшими в атаке.

Молодёжный чемпионат мира 2023 года проходил с 26 декабря по 5 января. Прошлым победителем турнира также была национальная команда Канады, которая в финальном матче прошлогоднего турнира одержала победу над сборной Финляндии.

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