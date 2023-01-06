37-летний Галак — о победной серии: никогда не знаешь, какая игра станет последней

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ярослав Галак после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:1) прокомментировал улучшение качества своей игры.

«Я должен давать своим партнёрам по команде наилучшие шансы на победу и завоевание очков. Просто пытаюсь наслаждаться процессом. Всегда говорю, что никогда не знаешь, какая игра станет последней для тебя», — сказал Галак в эфире клубного телевидения.

37-летний вратарь пополнил состав «Рейнджерс» в межсезонье, став сменщиком первого номера американской команды россиянина Игоря Шестёркина. Во встрече с «Монреалем» словацкий вратарь отразил 17 бросков из 18, одержав третью личную победу кряду после всего одной победы в восьми матчах на старте сезона.