34 сейва Ильи Сорокина не помогли «Айлендерс» одолеть «Эдмонтон»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:2.
Уже на десятой минуте Леон Драйзайтль открыл счёт голам. На 19-й минуте Кайлер Ямамото удвоил преимущество хозяев. На 25-й минуте Мэтью Барзал отыграл одну шайбу, но уже спустя три минуты преимущество увеличил Дилан Холлоуэй. На 36-й минуте отличился Зак Хайман. На 40-й минуте забил за гостей Кэл Клаттербак.
Российский голкипер гостей Илья Сорокин совершил 34 сейва.
В этом матче российский нападающий Клим Костин сыграл свой первый матч за клуб в первом звене. Результативными действиями он не отметился.
НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2023, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 09:26 (5x4) 2:0 Ямамото (Макдэвид) – 18:40 (4x5) 2:1 Барзал (Бейли, Сизикас) – 24:42 (5x5) 3:1 Холлоуэй (Маклауд, Броберг) – 28:34 (5x5) 4:1 Хайман (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 35:17 (5x5) 4:2 Клаттербак (Мейфилд) – 39:07 (5x5)
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