34 сейва Ильи Сорокина не помогли «Айлендерс» одолеть «Эдмонтон»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 4:2.



Уже на десятой минуте Леон Драйзайтль открыл счёт голам. На 19-й минуте Кайлер Ямамото удвоил преимущество хозяев. На 25-й минуте Мэтью Барзал отыграл одну шайбу, но уже спустя три минуты преимущество увеличил Дилан Холлоуэй. На 36-й минуте отличился Зак Хайман. На 40-й минуте забил за гостей Кэл Клаттербак.



Российский голкипер гостей Илья Сорокин совершил 34 сейва.

В этом матче российский нападающий Клим Костин сыграл свой первый матч за клуб в первом звене. Результативными действиями он не отметился.