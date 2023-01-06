Лишь один хоккеист набрал очков больше Кузьменко за первые 37 матчей в составе «Ванкувера»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.



Дублем отметился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. В текущем сезоне Кузьменко провёл 37 матчей, в которых набрал 34 (17+17) очка. Лишь Элиас Петтерссон набрал больше очков (42) за свои первые 37 матчей в НХЛ в составе «Ванкувера», сообщает Stats Centre.

Первые шесть мест по очкам за первые 37 матчей НХЛ в составе «Ванкувера» выглядят следующим образом:

Элиас Петтерссон — 42 очка. Андрей Кузьменко — 34 очка. Брок Бёзер — 33 очка. Диксон Вард — 31 очко. Иван Глинка — 29 очков. Тревор Линден, Игорь Ларионов и Куинн Хьюз по 28 очков.