Георгиев ударил клюшкой по перекладине и накричал на Макара после третьей шайбы «Кэнакс»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Решающим в игре стал отрезок в две с половиной минуты в середине второго периода, когда хоккеисты «Ванкувера» забросили три шайбы, перевернув ход матча. Сразу после третьего гола вратарь «Колорадо» Александр Георгиев выместил свою злость на клюшке, рубанув ей с размаху по перекладине. Россиянин накричал на звёздного защитника «лавин» Кейла Макара, который секундами ранее потерял шайбу в своей зоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В прошедшей игре Георгиев отразил 39 бросков, пропустив три шайбы. «Колорадо» проиграл пятый матч кряду и 8 января встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз».