Кузьменко после дубля в матче с «Колорадо» подарил клюшку болельщику «Ванкувера». Видео
Поделиться
В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.
Дублем отметился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. После матча россиянин подарил клюшку болельщику. Как рассказал Кузьменко в послематчевом интервью, плакат фаната был написан на русском языке. Болельщик попросил у хоккеиста клюшку в честь дня рождения его мамы.
В текущем сезоне Кузьменко провёл 37 матчей, в которых набрал 34 (17+17) очка. Лишь Элиас Петтерссон набрал больше очков, чем россиянин, за первые 37 матчей в НХЛ в составе «косаток». Кузьменко был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.
Новость по теме«Пити, ты видал мой пас?» Кузьменко — о передаче между ног на Петтерссона с «Колорадо»
Комментарии
- 6 января 2023
-
13:26
-
12:50
-
12:35
-
12:12
-
11:43
-
11:31
-
11:06
-
10:52
-
10:16
-
09:54
-
09:54
-
09:37
-
09:12
-
08:41
-
08:35
-
07:59
-
07:47
-
07:38
-
07:09
-
07:09
-
06:53
-
06:48
-
06:33
-
06:31
-
06:23
-
06:12
-
06:12
-
06:08
-
06:06
-
06:03
-
05:59
-
05:50
-
05:39
-
05:33
-
05:31
Партнерский контент