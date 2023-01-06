Кузьменко после дубля в матче с «Колорадо» подарил клюшку болельщику «Ванкувера». Видео

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.



Дублем отметился российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко. После матча россиянин подарил клюшку болельщику. Как рассказал Кузьменко в послематчевом интервью, плакат фаната был написан на русском языке. Болельщик попросил у хоккеиста клюшку в честь дня рождения его мамы.

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В текущем сезоне Кузьменко провёл 37 матчей, в которых набрал 34 (17+17) очка. Лишь Элиас Петтерссон набрал больше очков, чем россиянин, за первые 37 матчей в НХЛ в составе «косаток». Кузьменко был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.