«Пити, ты видал мой пас?» Кузьменко — о передаче между ног на Петтерссона с «Колорадо»

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко прокомментировал свой дубль в ворота «Колорадо» (4:2).

«Мы включились во второй половине игры и одержали важную победу. Мы проиграли три матча подряд и осложнили себе гонку за плей-офф.

Мои эмоции после гола? Ну я забил важные два гола в течение двух минут, мы сравняли счёт, поэтому я был рад. В первой шайбе мне отдал отличный пас Михеев, я был один. Во второй шайбе есть заслуга Петтерсона. Спасибо Пити за второй гол. Мой пас между ног перед вторым голом? Да, я очень люблю это (улыбается). Я сказал Петтерсону: «Пити, ты видал мой пас?» (смеётся).

Я подарил клюшку фанату? Он написал плакат на русском языке: «Кузи подари клюшку, у моей мамы сегодня день рождения». Почему бы и нет, мне это нравится», — цитирует Кузьменко пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Кузьменко был признан первой звездой матча. В текущем сезоне россиянин провёл 37 матчей, в которых набрал 34 (17+17) очка.