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Овечкин обогнал Селянне в списке лучших бомбардиров НХЛ

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших бомбардиров НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс».

Теперь на счету российского нападающего 1458 (809+649) очков за карьеру в НХЛ. Овечкин сыграл 1315 матчей. Таким образом, 37-летний капитан «Вашингтона» обогнал легендарного финского хоккеиста Теэму Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. У «Финской вспышки» за карьеру было 1457 (684+773) баллов в 1451 встрече.

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

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