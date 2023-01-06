«Сам удивлён». Владислав Кодола прокомментировал поразительную статистику в сезоне

Нападающий московского «Динамо» Владислав Кодола прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 Б) и ответил на вопрос о своей удивительной статистике. В четырёх матчах нынешнего сезона с китайской командой белорусский форвард забросил четыре шайбы, тогда как в 32 других матчах отличился лишь однажды.
«Сегодня потрепали себе нервы. И начало получилось скомканным, потом повели 2:0, и вроде бы нужно было спокойно и строго сыграть на результат, но в конце не удержали на последних секундах. Но хорошо, что нашлись у нас исполнители на буллитах, и вратарь подтащил. Не очень просто, когда тебе забивают на последних секундах, но мы всё понимали, поэтому собрались и довели до победы. Неважно – по буллитам или в овертайме.
Согласен, что получилась скучноватая игра для зрителей. С ЦСКА мы двигались поживее и было больше моментов, но игра на игру не приходится. Бывают матчи, где забивается много голов, бывает – где мало. Где-то получается или не получается, но самое главное, что взяли два очка.
Моя статистика в сезоне вызывает удивление в плане голов в ворота «Куньлуня»? Даже ничем не могу это объяснить, вот так просто складывается (смеётся). Я сам внутри удивлён. Действительно интересно получается. Согласен, что мне нужно чаще использовать свой бросок. Сегодня всё сделали партнёры, вовремя отдали, и я вкатился. А в целом хочется каждую игру находить вот такие моменты, буду работать на тренировках, мы отрабатываем этот момент», — сказал Кодола в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 6 января 2023
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