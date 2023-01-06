Главный тренер «Салавата» объяснил крупную победу в матче со СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче со СКА.

«Хороший матч с нашей стороны. Ребята молодцы, запредельная самоотдача и концентрация весь матч позволили взять два очка против лидера чемпионата. В нашей ситуации сейчас это были очень важные два очка. С игроками по-особенному не разговаривал, но не скрою, что готовились к этим играм, что «Локомотив», что СКА – лидеры чемпионата.

План был надёжно сыграть в обороне, потенциал СКА в атаке очень силён, знали, что если будем раскрываться и размениваться контратаками, то они воспользуются своими шансами. Ребята молодцы, компактно сыграли в обороне, ловили шайбу на себя, Илья Ежов провёл очередной феноменальный матч. Картаев? У него травма.

СКА жёстко играл против нашей молодёжи? Это хоккей, мы играли против хорошей команды, где габаритные защитники. Мы знаем, что они жёстко играют. Надо отдать должное молодым ребятам, они выдержали удар и играли до конца. 9-31 по силовым? Защитники габаритные у СКА. Это комплимент нашим нападающим, которые не боятся идти и получать удары. Они из-под этих ударов отдавали хорошие передачи, это показывает уровень. Для меня уровень нападающих в том, что он не отбросится, когда видит, что сейчас получит удар. Он примет этот удар и отдаст хорошую передачу. С этим ребята справились сегодня хорошо. Это тенденция современного хоккея, ты должен принимать удар и отдавать хорошую передачу», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.