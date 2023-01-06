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«Салават» обыграл СКА со счётом 5:1, нанеся соперникам самое крупное поражение в сезоне

«Салават» обыграл СКА со счётом 5:1, нанеся соперникам самое крупное поражение в сезоне
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Дроздов (Мухамадуллин, Шмелёв) – 13:34 (5x4)   2:0 Шмелёв (Кадейкин) – 23:50 (5x5)   3:0 Науменков (Коледов, Хмелевски) – 27:10 (5x5)   3:1 Педан (Глотов) – 54:16 (5x5)   4:1 Алалыкин (Хмелевски) – 56:03 (en)   5:1 Кулёмин – 59:12 (en)

На 14-й минуте Иван Дроздов, реализовав большинство, вывел уфимцев вперёд. На 24-й минуте Сергей Шмелёв с передачи Александра Кадейкина удвоил преимущество «Салавата». На 28-й минуте Михаил Науменков забросил третью шайбу в ворота СКА. На 55-й минуте Андрей Педан с передачи Василия Глотова отыграл один гол. На 57-й минуте Данил Алалыкин после паса Александра Хмелевски забросил в пустые ворота. Точку во встрече поставил Николай Кулёмин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Сочи» примет СКА. Оба матча состоятся 8 января.

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