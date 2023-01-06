Андрей Миронов стал лучшим ассистентом-защитником в истории «Динамо» в КХЛ

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов отдал результативную передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем».

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, для россиянина этот ассист стал 103-м в карьере. Таким образом, Миронов стал лучшим ассистентом-защитником в истории «Динамо» в КХЛ. По этому показателю хоккеист опередил Юусо Хиетанена, на счету которого 102 паса.

Отметим, что Миронов также вышел на пятое место в списке лучших ассистентов в истории бело-голубых в КХЛ:



1. Вадим Шипачёв — 210;

2. Константин Горовиков — 143;

3. Денис Кокарев — 129;

4. Алексей Цветков — 112;

5. Андрей Миронов — 103.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошла очередная встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар». Победу в упорном матче по буллитам одержали москвичи со счётом 3:2.