Андрей Миронов стал лучшим ассистентом-защитником в истории «Динамо» в КХЛ

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов отдал результативную передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем».
Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, для россиянина этот ассист стал 103-м в карьере. Таким образом, Миронов стал лучшим ассистентом-защитником в истории «Динамо» в КХЛ. По этому показателю хоккеист опередил Юусо Хиетанена, на счету которого 102 паса.
Отметим, что Миронов также вышел на пятое место в списке лучших ассистентов в истории бело-голубых в КХЛ:
1. Вадим Шипачёв — 210;
2. Константин Горовиков — 143;
3. Денис Кокарев — 129;
4. Алексей Цветков — 112;
5. Андрей Миронов — 103.
Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошла очередная встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар». Победу в упорном матче по буллитам одержали москвичи со счётом 3:2.
- 6 января 2023
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