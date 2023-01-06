Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Миронов стал лучшим ассистентом-защитником в истории «Динамо» в КХЛ

Андрей Миронов стал лучшим ассистентом-защитником в истории «Динамо» в КХЛ
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов отдал результативную передачу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем».

Как отмечает официальный телеграм-канал КХЛ, для россиянина этот ассист стал 103-м в карьере. Таким образом, Миронов стал лучшим ассистентом-защитником в истории «Динамо» в КХЛ. По этому показателю хоккеист опередил Юусо Хиетанена, на счету которого 102 паса.

Отметим, что Миронов также вышел на пятое место в списке лучших ассистентов в истории бело-голубых в КХЛ:

1. Вадим Шипачёв — 210;
2. Константин Горовиков — 143;
3. Денис Кокарев — 129;
4. Алексей Цветков — 112;
5. Андрей Миронов — 103.

Напомним, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошла очередная встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар». Победу в упорном матче по буллитам одержали москвичи со счётом 3:2.

Новость по теме
Московское «Динамо» одержало победу по буллитам над «Куньлунем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023