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«Спартак» потерпел восьмое поражение в девяти матчах, проиграв «Торпедо»

«Спартак» потерпел восьмое поражение в девяти матчах, проиграв «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:0, 3:2, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2023, пятница. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Орлов (Виноградов, Веряев) – 15:04 (5x5)   2:0 Белевич (Гончарук) – 18:45 (5x5)   3:0 Гончарук (Коваленко, Конюшков) – 22:43 (5x4)   3:1 Квартальнов – 23:55 (5x5)   4:1 Фирстов (Ян, Летунов) – 26:49 (5x5)   4:2 Рубцов (Верба, Кровяков) – 37:00 (5x5)   5:2 Белевич (Воронин, Федотов) – 37:36 (5x5)

На 16-й минуте Михаил Орлов вывел нижегородцев вперёд. На 19-й минуте Андрей Белевич с передачи Сергея Гончарука удвоил преимущество хозяев. На 23-й минуте Сергей Гончарук реализовал большинство — 3:0. Через 72 секунды Данила Квартальнов отыграл один гол. На 27-й минуте Владислав Фирстов забросил четвёртую шайбу. На 38-й минуте Герман Рубцов во второй раз поразил ворота нижегородцев. Через 36 секунд Андрей Белевич оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Москве сыграет с «Динамо». «Локомотив» примет «Спартак». Оба матча состоятся 8 января.

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