«Спартак» потерпел восьмое поражение в девяти матчах, проиграв «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:0, 3:2, 0:0).
На 16-й минуте Михаил Орлов вывел нижегородцев вперёд. На 19-й минуте Андрей Белевич с передачи Сергея Гончарука удвоил преимущество хозяев. На 23-й минуте Сергей Гончарук реализовал большинство — 3:0. Через 72 секунды Данила Квартальнов отыграл один гол. На 27-й минуте Владислав Фирстов забросил четвёртую шайбу. На 38-й минуте Герман Рубцов во второй раз поразил ворота нижегородцев. Через 36 секунд Андрей Белевич оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Москве сыграет с «Динамо». «Локомотив» примет «Спартак». Оба матча состоятся 8 января.
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