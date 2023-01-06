Овечкин призвал болельщиков голосовать за Кузнецова в выборе игроков на Матч звёзд НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин призвал болельщиков выбирать одноклубника Евгения Кузнецова в голосовании за право участвовать в Матче звёзд НХЛ.

«Голосуйте и за Кузи», — сказал Овечкин в послематчевом интервью.

Напомним, 37-летний российский нападающий попал в число первых игроков, выбранных для участия в Матче звёзд НХЛ. Мероприятие пройдёт 3 и 4 февраля в Санрайзе на домашнем стадионе «Флориды Пантерз» — «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене». На него уже вызвали, помимо Овечкина, Игоря Шестёркина («Нью-Йорк Рейнджерс»), Никиту Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Андрея Свечникова («Каролина Харрикейнз»), Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») и Владимира Тарасенко («Сент-Луис Блюз»).

Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх встреч в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и два вратаря.