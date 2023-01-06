Овечкин находится в шаге от рекорда НХЛ 26-летней давности

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Этот гол стал для 37-летнего россиянина 29-м в текущем сезоне.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин остановился в шаге от повторения рекорда бывшего хоккеиста «Вашингтона» Майка Гартнера. Легенда «Кэпиталз» забивал не менее 30 голов в 17 сезонах в НХЛ — это лучшее достижение в истории лиги. На счету Овечкина на данный момент 16 таких чемпионатов. Единственный раз, когда россиянин не доходил до отметки в 30 шайб, случился в сезоне-2020/2021, сокращённом из-за коронавируса. Тогда капитан «столичных» забил 24 гола.

Отметим, что 17-м сезоном, в котором Гартнер дошёл до отметки в 30 шайб, стал чемпионат-1996/1997. 26 лет назад форвард, уже выступая за «Финикс Койотс», забил 32 гола.

Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.