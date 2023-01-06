Овечкин находится в шаге от рекорда НХЛ 26-летней давности

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Этот гол стал для 37-летнего россиянина 29-м в текущем сезоне.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин остановился в шаге от повторения рекорда бывшего хоккеиста «Вашингтона» Майка Гартнера. Легенда «Кэпиталз» забивал не менее 30 голов в 17 сезонах в НХЛ — это лучшее достижение в истории лиги. На счету Овечкина на данный момент 16 таких чемпионатов. Единственный раз, когда россиянин не доходил до отметки в 30 шайб, случился в сезоне-2020/2021, сокращённом из-за коронавируса. Тогда капитан «столичных» забил 24 гола.
Отметим, что 17-м сезоном, в котором Гартнер дошёл до отметки в 30 шайб, стал чемпионат-1996/1997. 26 лет назад форвард, уже выступая за «Финикс Койотс», забил 32 гола.
Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2.
- 6 января 2023
-
20:32
-
20:25
-
20:05
-
19:50
-
19:30
-
19:22
-
19:19
-
18:59
-
18:49
-
18:31
-
18:20
-
18:20
-
18:14
-
18:06
-
17:33
-
17:14
-
17:06
-
17:03
-
16:45
-
16:35
-
16:25
-
16:17
-
16:15
-
16:10
-
15:50
-
15:40
-
15:29
-
14:54
-
14:30
-
14:18
-
13:50
-
13:26
-
12:50
-
12:35
-
12:12