Журналист NBC Sports: Овечкин идёт по графику в 59 шайб. Пятьдесят девять! А ему 37 лет!

Комментатор и журналист NBC Sports Washington Грант Паульсен на своей странице в «Твиттере» прокомментировал игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне.

«Алекс Овечкин только забил свой 29-й гол. Он идёт по графику в 59 шайб. Пятьдесят девять! Ему 37 лет. Тридцать семь лет!» — говорится в сообщении.

Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:2. В этом матче Овечкин забросил 29-ю шайбу в нынешнем сезоне. Встреча с «Блю Джекетс» стала для него 41-й в текущем регулярном чемпионате. До конца сезона остался 41 матч.