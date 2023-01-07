Купер: «Виннипег» ждал, пока «Тампа» сама облажается, и мы сделали это сегодня

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер посетовал на большое количество удалений в матче с «Виннипегом» (2:4). «Джетс» забросили две шайбы в формате «пять на три».

«Сколько раз за один сезон вы играете втроём против пятерых, можно посчитать на пальцах одной руки. Сегодня мы сделали это дважды. Это недопустимо, такого не должно быть. Это полное отсутствие дисциплины, и это разочаровывает.

Эта игра легко могла закончиться со счётом 0:0. «Виннипег» молодцы, они просто оставались дисциплинированными и сказали: «Расслабьтесь и ждите пока «Тампа» сама облажается». И мы это сделали. Вот что сегодня произошло», — цитирует Купера журналист Крис Кренн в своей соцсети.

«Лайтнинг» проиграли второй матч кряду и в следующей игре 11 января примут на своей площадке «Коламбус».