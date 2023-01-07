Вратарь «Сан-Хосе» пропустил гол из-за неудачного отскока шайбы от заградительного стекла

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в результативном матче в овертайме одержали хозяева со счётом 5:4.

В середине второго периода произошёл курьёзный эпизод. Хоккеист «Анахайма» вбросил шайбу по борту в чужую зону, и вратарь «Сан-Хосе» Каапо Кяхкёнен покинул ворота, чтобы перехватить её. Непредсказуемый отскок шайбы от заградительного стекла застал голкипера врасплох. Шайба вылетела перед пустыми воротами на клюшку хоккеиста «уток» Мэйсона Мактавиша. Вратарь предпринял отчаянную попытку спасти ворота и даже сумел отразить первый бросок, однако в итоге помешать нападающему забить гол он не смог.

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Мактавиш в прошедшем матче забросил две шайбы и отдал две результативные передачи, а по его итогам был признан первой звездой встречи.