Главный тренер «Флориды»: Бобровский своей игрой успокоил команду в игре с «Детройтом»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис отметил великолепную игру российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского в матче с «Детройтом» (3:2). Специалист отметил, что уверенная игра голкипера вдохновила и успокоила команду.

«Если бы они реализовали свои моменты в начале третьего периода, у нас была бы совсем другая игра. Соперник оказывал сильное давление на нашу команду. Мы боремся с ними за наши путёвки в плей-офф. Соперник начал матч агрессивно, но Бобровский своей игрой внушил уверенность на скамейке запасных. Иногда вратарь может просто успокоить всю команду», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Бобровский отразил 29 из 31 броска по воротам и был признан второй звездой матча. Всего в текущем сезоне на счету россиянина девять побед в 24 матчах НХЛ при проценте отражённых бросков 89,5%.