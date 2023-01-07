Купер: Кучеров является выдающимся игроком не только на льду, но и в раздевалке

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер высоко оценил хоккейные и лидерские качества российского форварда Никиты Кучерова. Россиянин попал в состав участником Матча звёзд НХЛ.

«Кучеров – один из лучших игроков в лиге, и он доказывает это своей игрой. Я знаю, что они могут взять только одного хоккеиста из каждой команды, и от нас они взяли правильного парня.



Он стал выдающимся игроком не только на льду, но и в раздевалке. Есть игроки, которые ведут за собой по-разному, и вы думаете: „Ну, такой яркий игрок должен быть лидером“. Но далеко не всегда это так. Некоторые из наших лидеров, были очень тихими.



Кучеров оказывает позитивное влияние на команду. Ему просто нужно было научиться использовать это влияние, а это приходит с возрастом и опытом. Это для него ещё один шаг на его пути в хоккее», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету Кучерова 55 (14+41) очков в 38 матчах.