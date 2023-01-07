Новиков: поражаюсь, что кому-то неинтересен МЧМ. Они должны сидеть и всё записывать

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о завершившимся молодёжном чемпионате мира 2023 года в Канаде.

«Молодёжный чемпионат мира – это то счастье, в котором мне довелось принимать участие. В 2011-м это был величайший праздник для всего хоккейного мира. Родители, которые переживали за своих детей – для них это были соревнования самого высокого уровня. И в этом их уникальность. Как не вспомнить, что во время ковида удалось провести чемпионат, ребята разыграли медали. Это большая и серьёзная работа ИИХФ.



Понятно, что наше неучастие не имеет никакого отношения к спорту. Постоянно об этом говорить нет смысла, мы можем уйти в другую сторону. Совершенно очевидно, что потеря любой топовой команды снижает значимость соревнований. Но тем не менее мы должны быть в хоккейном содружестве. Нам нужно поддерживать и хвалить развитие хоккея в любых странах. Да, плохо сыграла Австрия. Но это наши хоккейные братья. Достойно выступила команда Чехии. Почему бы её не похвалить? Небольшая страна с ограниченными возможностями. Но посмотрите, как сражаются ребята! То же самое можно сказать и про наших соседей финнов. Если мы не видим позитива, то это не совсем честно по отношению к хоккею и ребятам, сражающимся за золото.



На Олимпиаде в Пхёнчхане в шорт-треке как-то выиграл спортсмен, которого вообще не должно было быть на пьедестале. Произошло это из-за того, что все попадали. Он навеки вписал себя в историю, а падения соперников никого не волнуют. Я к тому, что для ребят, завоевавших медали, эти награды будут самыми дорогими. Даже бронзовую медаль нужно постараться выиграть. Нужно идти от позитива. Главное, что удаётся сохранить международные соревнования. То, что они проходят без нас – это неправильно. Уровень соперничества падает, и это нечестно по отношению к молодым ребятам. Молодёжи принадлежит будущее хоккея. Это завтрашний день. Когда я слышу от некоторых наших специалистов, что им неинтересен МЧМ, то я просто поражаюсь. Как это? Вы должны сидеть с ручкой и блокнотом и записывать матчи, анализировать их и смотреть.



Мне было бы интересно посмотреть на наших ребят. Наша позиция однозначна: без нас плохо, мы с такими решениями не согласны. Но нужно понимать, что если мы продолжим говорить, что без нас никак, то этот поезд так и будет ехать всё дальше и дальше, а мы будем стоять на полустанке. Чемпионат получился очень интересным и достойным. У США была прекрасная команда. Как бились финны, а шведы их раз – и переехали. Драматургия спорта очень важна. В новом году желаю возвращения нашего молодёжного спорта на международные площадки. Мы поднимем уровень соревнований», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, победителем МЧМ-2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче обыграла сборную Чехии в овертайме со счётом 3:2.