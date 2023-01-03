Кожевников: у меня вообще нет к МЧМ никакого интереса, без России турнир — неполноценный

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своём отношении к молодёжному чемпионату мира 2023 года.

«У меня вообще нет к турниру никакого интереса. За прошлым молодёжным чемпионатом немного следил, сейчас даже не хочется смотреть.

Может ли турнир называться чемпионатом мира, если там не играет одна из сильнейших команд? Это должны понимать. Что это за чемпионат мира такой? Конечно, он неполноценный», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

Молодёжный чемпионат мира — 2023 проходит в канадских городах Галифакс и Монктон. Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в мае текущего года турнир был перенесён в Канаду. В полуфинальных парах сойдутся сборные Канады и США, а также сборные Чехии и Швеции.