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Андрей Свечников прокомментировал попадание на Матч звёзд НХЛ

Андрей Свечников прокомментировал попадание на Матч звёзд НХЛ
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал попадание на Матч звёзд НХЛ.

«Это захватывающе. Я немного нервничаю. Для меня очень много значит поехать туда и провести несколько дней с лучшими парнями в мире.

Я просто хочу повеселиться и познакомиться с парнями. Это будут весёлые три дня. У вас не так много шансов сделать что-то подобное, поэтому я постараюсь получить от этого как можно больше удовольствия», — приводит слова Свечникова сайт «Каролины».

Матч звёзд в 2023 году будет принимать «Флорида Пантерз», он пройдёт на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. «Пантеры» примут мероприятие во второй раз, впервые это было в 2003 году. Матч всех звёзд НХЛ будет состоять из трёх игр в формате «3х3», в которых примут участие команды из каждого дивизиона НХЛ. В состав каждой из четырёх команд войдут по девять полевых игроков и два вратаря.

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