Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Метлюк: канадцы выходят заряженными на борьбу, у них ощущается дух победителей

Метлюк: канадцы выходят заряженными на борьбу, у них ощущается дух победителей
Комментарии

Главный тренер выступающего в Молодёжной хоккейной лиге «Спартака» Филипп Метлюк рассказал о победе сборной Канады на молодёжном чемпионате мира 2023 года.

«В Канаде есть и ребята, которые индивидуально могут для себя создать момент и реализовать его. Они выходят заряженными на борьбу, у них ощущается дух победителей, выходят уверенными на игру и своей уверенностью могут подавить соперника.

Три года назад сборная России тоже выходила на лёд с уверенностью и в финале выигрывала у канадцев 3:1. Хорошая была команда, приятно было на неё смотреть, особенно когда она выиграла у канадцев 6:0. Те же чехи на нынешнем турнире также по-спортивному наглыми были, и такая наглость, уверенность везде нужна», — цитирует Метлюка ТАСС.

Напомним, победителем МЧМ-2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче обыграла сборную Чехии в овертайме со счётом 3:2.

Новость по теме
Новиков: поражаюсь, что кому-то неинтересен МЧМ. Они должны сидеть и всё записывать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023