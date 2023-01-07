Метлюк: канадцы выходят заряженными на борьбу, у них ощущается дух победителей

Главный тренер выступающего в Молодёжной хоккейной лиге «Спартака» Филипп Метлюк рассказал о победе сборной Канады на молодёжном чемпионате мира 2023 года.
«В Канаде есть и ребята, которые индивидуально могут для себя создать момент и реализовать его. Они выходят заряженными на борьбу, у них ощущается дух победителей, выходят уверенными на игру и своей уверенностью могут подавить соперника.
Три года назад сборная России тоже выходила на лёд с уверенностью и в финале выигрывала у канадцев 3:1. Хорошая была команда, приятно было на неё смотреть, особенно когда она выиграла у канадцев 6:0. Те же чехи на нынешнем турнире также по-спортивному наглыми были, и такая наглость, уверенность везде нужна», — цитирует Метлюка ТАСС.
Напомним, победителем МЧМ-2023 стала сборная Канады, которая в финальном матче обыграла сборную Чехии в овертайме со счётом 3:2.
- 7 января 2023
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