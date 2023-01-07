Морозов — о создании КХЛ: ожидали, что будет прорыв. Так и случилось!

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился воспоминаниями о создании лиги в 2008 году.

«О создании КХЛ тогда говорили много. После чемпионата мира мы жили с тем, что в новом сезоне нас будет ждать что-то сверхъестественное. Это должна была быть совсем другая лига, с новым уровнем игроков, команд, с привлечёнными клубами из Европы и Азии. Это было «вау» — мы ожидали, что это будет прорыв. Так и случилось! Приехали многие звёздные игроки, многое было сделано.

В чём были главные отличия КХЛ от предшествующей ей Суперлиги? Стало больше команд, появились зарубежные команды. Мы даже один матч с рижским «Динамо» сыграли в Финляндии — думаю, это входило в стратегию, чтобы о КХЛ узнавали во всём мире. Это было новшеством. Вообще, был большой ажиотаж в первом сезоне — всем хотелось стать чемпионами новой лиги. Перед плей-офф это особенно чувствовалось. Были, конечно, и новшества в регламенте. Финальная серия теперь игралась до четырёх побед — до этого, когда «Ак Барс» выигрывал чемпионат России, в финале мы победили «Авангард» 3-0. Появился драфт отказов, драфт молодых игроков, на котором первым выбрали Михаила Пашнина.

Что можно назвать главным личным впечатлением от первого сезона КХЛ, кроме выигранного Кубка Гагарина? Приезд Ягра — большой звезды. Да и другие новые игроки появились в России классные. Тот же Кевин Даллман в «Барысе», который всю последующую карьеру провёл в КХЛ, это была находка для лиги. И, конечно, запомнился Матч звёзд на Красной площади! Раньше о таком никто и не думал — а тут в первый же сезон такое шоу, это тоже подтвердило уровень лиги», — приводит слова Морозова сайт КХЛ.

Напомним, в первом сезоне КХЛ казанский «Ак Барс» в финале обыграл ярославский «Локомотив» со счётом 4:3 в серии. Самым ценным игроком того плей-офф стал Алексей Морозов.