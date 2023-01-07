Сергачёв: Кучеров, вероятно, один из лучших игроков, когда-либо игравших в хоккей

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал об игре своего одноклубника Никиты Кучерова.

«Это не разовая история (участие Кучерова в Матче звёзд НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Он каждый год играет на уровне участника Матча звёзд. Вероятно, он один из лучших игроков, когда-либо игравших в хоккей. И точно один из самых умных хоккеистов. С ним приятно находиться рядом и быть в одной команде», — цитирует Сергачёва официальный сайт «Тампа-Бэй».

Кучеров в четвёртый раз попал в список участников Матча звёзд НХЛ. Нападающий набрал 55 (14+41) очков в 38 матчах текущего регулярного чемпионата. В следующем матче «Тампа-Бэй» сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 11 января в 3:00 мск.