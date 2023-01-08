Маршан забил гол, проехав через всю площадку и обыграв трёх хоккеистов «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Бостон Брюинз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.
На счету нападающего «Бостона» Брэда Маршана гол и две результативные передачи. Форвард забросил шайбу спустя минуту после начала матча, и она получилась шедевральной. Канадец подхватил шайбу после выигранного вбрасывания в своей зоне и по пути к воротам соперника обыграл трёх хоккеистов «Сан-Хосе» и броском с неудобной руки забросил шайбу.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне на счету 34-летнего канадца 36 (12+24) очков в 31 матче. «Бостон» занимает первое место в общей таблице НХЛ.
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