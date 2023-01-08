Бержерон вышел на чистое третье место по очкам в истории «Бостона», опередив Эспозито
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Бостон Брюинз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:2.
Капитан «Бостона» Патрис Бержерон отметился двумя результативными передачами и вышел на чистое третье место по очкам в истории «Брюинз», опередив легендарного форварда Фила Эспозито, который набрал 1012 (459+553) очков за 625 игры. На счету 37-летнего нападающего стало 1014 (415+599) очков в 1255 играх в составе «Брюинз».
Больше очков за «Бостон» набирали лишь Рэй Бурк — 1506 (395+1111) очков в 1518 матчах и Джонни Бьюсик — 1339 (545+794) очков в 1436 матчах.
«Бостон» в текущем сезоне после 39 матчей занимает первое место в общей таблице НХЛ.
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