Защитник «Барыса» Грант оформил хет-трик в матче с «Адмиралом» к середине матча

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Барысом». Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу гостей.

Хет-триком отметился защитник астанинцев Алекс Грант. 33-летний канадец отличился в трёх разных форматах: при игре в равных составах, «пять на четыре» и «пять на три». Всего на счету Гранта в текущем сезоне стало шесть шайб за 30 матчей в составе «Барыса» и СКА.

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Отметим, что после третьей шайбы Гранта тренерский штаб «Адмирала» поменял вратаря. Вместо Никиты Серебрякова в ворота «моряков» встал Александр Лазушин.