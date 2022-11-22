Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» объявил о переходе защитника СКА Гранта

«Барыс» объявил о переходе защитника СКА Гранта
Комментарии

«Барыс» на официальном сайте объявил о подписании соглашения с 33-летним защитником Алексом Грантом.

Отмечается, что у канадского хоккеиста будет действовать односторонний контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона. Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг анонсировал уход Гранта из санкт-петербургского клуба.

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге защитник принял участие в 16 матчах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач при общем показателе полезности «-3» и двумя штрафными минутами.

Грант был выбран на драфте НХЛ в 2007 году клубом «Питтсбург Пингвинз» в четвёртом раунде под общим 117-м номером и имеет два матча за океаном за «Анахайм Дакс».

Новость по теме
Р. Ротенберг анонсировал уход защитника СКА Алекса Гранта из клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022