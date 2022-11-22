«Барыс» объявил о переходе защитника СКА Гранта

«Барыс» на официальном сайте объявил о подписании соглашения с 33-летним защитником Алексом Грантом.

Отмечается, что у канадского хоккеиста будет действовать односторонний контракт, рассчитанный до конца нынешнего сезона. Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг анонсировал уход Гранта из санкт-петербургского клуба.

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге защитник принял участие в 16 матчах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач при общем показателе полезности «-3» и двумя штрафными минутами.



Грант был выбран на драфте НХЛ в 2007 году клубом «Питтсбург Пингвинз» в четвёртом раунде под общим 117-м номером и имеет два матча за океаном за «Анахайм Дакс».