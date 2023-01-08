Плющев: «Спартак» из чемпиона СССР превратился в пятое колесо в телеге московского хоккея

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал кризис «Спартака», который проиграл восемь из последних девяти матчей. Московский клуб после 48 матчей текущего сезона занимает седьмое место в таблице Западной конференции.

«Так тут всё очевидно — в «Спартаке» системный кризис. Команда, которая была чемпионом СССР и ещё в конце прошлого века сражалась за медали, превратилась, скажем так, в пятое колесо в телеге московского хоккея. В своё время в такой ситуации был футбольный «Локомотив», но ему удалось расстаться с этим печальным титулом. А «Спартак», наоборот, погружается всё глубже. Поэтому с юмором воспринимал статьи об удивительном тренере-авангардисте Гришине, который всех спасёт. У того же Бориса Миронова был хотя бы опыт — и игровой и тренерский. А тут пришел специалист, который ещё не готов и который просто открутил все гайки. Да, на стандартных после увольнения любого тренера эмоциях команда взяла какие-то очки. Но потом вернулась обычная для нынешнего «Спартака» рутина. Отсюда и постоянные поражения.

На мой взгляд, там парадоксальная ситуация. При отличных традициях, неплохой базе и крепком финансовом обеспечении за последнее десятилетие так и не создана полноценно функционирующая вертикаль. На уровне детской школы, команды МХЛ и главного клуба периодически бывают какие-то всплески, но они — результат не системной работы, а, скажем так, инициативы на местах. Которой всё меньше и меньше.

Игорь Гришин — это хороший, увлечённый своим делом человек из юношеского и любительского хоккея, делающий свои первые шаги в хоккее профессиональном. Делать из него спасителя могут только наивные люди — и пресса. Надо понять, что на Гришина должна работать система. А её нет. Посмотрите состав «Спартака» — там разношерстный коллектив, собранный с миру по нитке и по принципу своих людей. Сформировать его и управлять им — очень тонкая задача», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Напомним, Гришин заменил Бориса Миронова на посту главного тренера «Спартака». Это первый опыт работы специалиста в КХЛ, в начале сезона-2022/2023 Гришин тренировал команду ВХЛ воскресенский «Химик».