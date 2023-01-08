«Автомобилист» потерпел девятое поражение подряд, третий раз за сезон уступив «Авангарду»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Автомобилистом». Победу в матче одержали омичи со счётом 2:1.
На первой минуте второго периода счёт открыл нападающий «Авангарда» Корбан Найт с великолепной передачи Ивана Мирошниченко, заменившего в первом звене Рида Буше. Чуть более минуты потребовалось гостям, чтобы сравнять счёт усилиями Даниила Тарасова. На 36-й минуте Арсений Грицюк вывел хозяев вперёд. Ворота «Авангарда» защищал Андрей Мишуров, отразивший 22 броска по воротам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Найт (Мирошниченко, Шарипзянов) – 20:17 (5x5) 1:1 Тарасов (Ли, Романцев) – 21:29 (5x5) 2:1 Грицюк (Толчинский, Дергачёв) – 35:36 (5x5)
«Автомобилист» потерпел девятое поражение подряд и проиграл сезонную серию «Авангарду» со счётом 1:3. В следующем матче 10 января екатеринбургский клуб примет на своём льду ЦСКА.
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