Игроки «Торпедо» праздновали победу, фанат поддерживал в венце из перьев. Фото с матча

8 января в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Торпедо». Волевую победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов посетовал на плохую реализацию голевых моментов в матче с нижегородским «Торпедо» (1:3).



«На самом деле сегодня получилась хорошая игра. Не хватило реализации моментов, во втором периоде был переломный момент, когда, имея большое количество территориального и игрового преимущества, не использовали его — и пропустили, наверное, на первом броске в свои ворота. Да, были какие-то ошибки, которые привели к удалениям и голам, но ничего страшного, готовимся к следующей игре.



Первый гол Тринеева в КХЛ? Кто-то быстро доходит, как некоторые игроки, а кто-то — дольше. У него вот так получилось. Реализация выходов «два в один»? Вы знаете, есть игроки, которые забивают, и [есть] которые не забивают. Вот в этом основное. Но давайте отдадим должное вратарю, который сыграл здорово», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с матча «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.