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«Сочи» потерпел 19-е поражение подряд и повторил антирекорд КХЛ

«Сочи» потерпел 19-е поражение подряд и повторил антирекорд КХЛ
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В Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный ХК «Сочи» принимал на своём льду санкт-петербургский СКА. Победу со счётом 6:3 одержали армейцы.

Это поражение стало для «Сочи» 19-м подряд. Таким образом, южане повторили антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд, установленный «Спартаком» в сезоне-2013/2014. Последний раз «Сочи» одерживал победу 15 ноября 2022 года в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

С 18 набранными очками «Сочи» замыкает турнирную таблицу Западной конференции, одержав всего пять побед за 47 матчей. В следующей игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги южане дома встретятся с «Витязем» 10 января в 19:30 мск.

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