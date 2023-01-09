Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Кайла Коннора помог «Виннипегу» одержать 5-ю победу подряд в матче с «Ванкувером»

Хет-трик Кайла Коннора помог «Виннипегу» одержать 5-ю победу подряд в матче с «Ванкувером»
Комментарии

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор, записавший на свой счёт хет-трик, а также Николай Элерс, Аксель Юнссон-Фьелльбю, Дилан Демело и Морган Бэррон. Пьер-Люк Дюбуа оформил покер из результативных передач в матче.

У гостей забивали Джей Ти Миллер, Джек Студничка, Бо Хорват и Шелдон Дрис. Российский хоккеист Андрей Кузьменко поучаствовал в голевой атаке команды и оформил голевой пас. Отметим, что «Ванкувер» дважды вёл в счёте, однако в итоге проиграл встречу.

Для «Виннипега» эта победа стала пятой кряду. «Ванкувер», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Коннор (Элерс, Дюбуа) – 06:22 (5x5)   2:0 Коннор (Стенлунд, Дюбуа) – 07:59 (5x5)   2:1 Миллер (Петтерссон, Кузьменко) – 15:44 (5x5)   2:2 Студничка (Шенн, Джошуа) – 17:33 (5x5)   3:2 Элерс (Диллон, Дюбуа) – 23:40 (5x5)   4:2 Бэррон (Лаури, Диллон) – 25:34 (5x5)   4:3 Хорват (Миллер, Бир) – 27:05 (5x5)   4:4 Дрис (Миллер, Гарланд) – 29:26 (5x4)   5:4 Юнссон-Фьелльбю (Ганье, Пионк) – 38:17 (5x5)   6:4 Демело (Юнссон-Фьелльбю, Сэмберг) – 45:29 (4x5)   7:4 Коннор (Элерс, Дюбуа) – 53:42
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023