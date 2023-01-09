Хет-трик Кайла Коннора помог «Виннипегу» одержать 5-ю победу подряд в матче с «Ванкувером»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:4.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор, записавший на свой счёт хет-трик, а также Николай Элерс, Аксель Юнссон-Фьелльбю, Дилан Демело и Морган Бэррон. Пьер-Люк Дюбуа оформил покер из результативных передач в матче.



У гостей забивали Джей Ти Миллер, Джек Студничка, Бо Хорват и Шелдон Дрис. Российский хоккеист Андрей Кузьменко поучаствовал в голевой атаке команды и оформил голевой пас. Отметим, что «Ванкувер» дважды вёл в счёте, однако в итоге проиграл встречу.



Для «Виннипега» эта победа стала пятой кряду. «Ванкувер», в свою очередь, потерпел четвёртое поражение за последние пять встреч.