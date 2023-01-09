Вовченко делит первое место в списке лучших бомбардиров «Северстали» вместе с Шипачёвым

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко в матче с «Куньлунь Ред Стар» набрал 202-е очко за череповецкую команду и теперь вместе с Вадимом Шипачёвым делит первую строчку списка лучших бомбардиров клуба за время выступлений в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Самые результативные игроки «Северстали» в КХЛ:



1. Вадим Шипачёв – 202 очка;

2. Даниил Вовченко – 202;

3. Дмитрий Кагарлицкий – 179.

Всего в текущем сезоне Вовченко за «Северсталь» сыграл 45 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 12 результативных передач.

Напомним, в Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Куньлунь». Победу со счётом 6:5 одержали хозяева.