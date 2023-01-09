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Рейтинг тренеров КХЛ: Ларионов – однозначный лидер, Гришин разочаровал после яркого взлёта

Рейтинг тренеров КХЛ: Ларионов – однозначный лидер, Гришин разочаровал после яркого взлёта
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

1 (12)Игорь Ларионов«Торпедо»
2 (6)Михаил Кравец«Авангард»
3 (9)Сергей ФёдоровЦСКА
4 (14)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
5 (5)Роман РотенбергСКА
6 (4)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
7 (11)Алексей Кудашов«Динамо» М
8 (-)Зинэтула Билялетдинов«Ак Барс»
9 (8)Игорь Никитин«Локомотив»
10 (7)Илья Воробьёв«Металлург»
11 (1)Николай Заварухин«Автомобилист»
12 (15)Вячеслав Буцаев«Витязь»
13 (10)Вадим Епанчинцев«Амур»
14 (17)Андрей Скабелка«Барыс»
15 (3)Леонид Тамбиев«Адмирал»
16 (19)Андрей Разин«Северсталь»
17 (2)Игорь Гришин«Спартак»
18 (22)Анвар Гатиятулин«Трактор»
19 (16)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
20 (13)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
21 (21)Грег Айрленд«Куньлунь»
22 (20)Сергей СветловХК «Сочи»
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