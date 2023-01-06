«Бюджет есть, просто не хотим тратить деньги». Зачем «Салават» превращают в середняка КХЛ?

«Салават Юлаев» — один из вечных топов КХЛ. Какие бы результаты ни показывала башкирская команда, как бы давно ни было датировано последнее чемпионство и каким бы ни был состав клуба на конкретный сезон, уфимцы всё равно автоматически остаются одними из претендентов на Кубок Гагарина. Это, можно сказать, исторически сложившаяся диспозиция, которая формирует определённое отношение к «Салавату» со стороны соперников, болельщиков, прессы и всего хоккейного сообщества.

Тем удивительнее, что в нынешнем сезоне давнишний статус юлаевцев всячески стремится переосмыслить один из главных людей в клубе – генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов. Высказывания функционера о целях, задачах и, если хотите, миссии уфимцев уже давно казались подозрительными, но вчерашняя пресс-конференция чётко показала: Баширов почему-то стал относиться к своему детищу не как к топ-клубу, а как к середняку КХЛ, для которого за счастье пройти два раунда плей-офф, сэкономить деньги и наиграть свою молодёжь. Как будто речь идёт не о клубе с победными традициями и двукратном чемпионе России, а о региональной низкобюджетной команде с главенствующей социальной функцией.

Ринат Баширов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Такой подход руководителя подкрепляется делом. После 24 февраля «Салават», долгое время опиравшийся на ударное звено из европейских легионеров, был вынужден сменить принцип формирования состава, и Ринат Баширов решил, что теперь путь уфимцев – это выращивание собственных воспитанников. «Я говорил, что изначально планировали экспериментальный состав из молодёжи, нам этого не дали сделать болельщики, руководство республики поставило высокие задачи», — как будто с сожалением рассказал Ринат Рашитович на пресс-конференции. При этом Баширов не объяснил, почему именно в «Салавате» задумались о столь авантюрных экспериментах, в то время как другие топ-клубы, оказавшиеся в точно такой же непростой ситуации из-за почти полной потери легионерского рынка, продолжили соответствовать своему статусу. Посмотрите на составы «Металлурга», «Авангарда», «Ак Барса» — главных соперников Уфы по конференции – и сравните их с юлаевским ростером. Разница в уровне мастерства ведущих исполнителей очевидна, и её не скрашивают ни Хмелевски, ни Кадейкин со Шмелёвым, которые проводят великолепный сезон. Возможно, её скрасил бы Хо-Сэнг, но загадочный легионер угодил в лазарет после первой же игры сезона, где и находится до сих пор.

Отсутствие громких трансферов (как до сезона, так и по ходу регулярки), проблемы с качественной глубиной состава, лозунги о вере в собственную молодёжь – может, у «Салавата» возникли какие-то финансовые проблемы? Ведь, как известно, о своих воспитанниках вспоминают именно тогда, когда кончаются деньги. Однако вчера Ринат Баширов однозначно дал понять, что с бюджетом в Уфе всё в порядке. «У нас есть бюджет. Просто не хотим тратить деньги на трансферы ради трансферов», — заявил гендиректор «Салавата».

Позиция, которая в целом достойна уважения в эпоху потолка зарплат, однако очевидно, что состав «Салавата» не укомплектован настолько, чтобы говорить о «трансферах ради трансферов». Тут, скорее, уместнее вести речь о трансферах ради увеличения шансов команды на победу в плей-офф, но суть в том, что Баширов о таких задачах в принципе не говорит. «Мы можем с уверенностью говорить, что мы конкурентоспособны, и если у нас все будут здоровы, то к плей-офф мы подойдём с оптимальным и сыгранным составом. Тогда мы сможем играть и в финале конференции», — так отзывается гендиректор уфимцев о цели на сезон.

Получается следующее. В «Салавате» видят потолок для клуба в этом сезоне на уровне финала конференции. Пожалуй, это достаточно адекватная оценка возможностей нынешнего состава. Однако этот состав мог быть сильнее, если бы не позиция руководителя, который при отличном бюджете выбрал путь экономии и отказался от борьбы за многих сильных хоккеистов. То есть низкий потолок для уфимцев и установил сам Баширов.



Но на чём основано это добровольное понижение клуба в статусе? Почему в «Салавате» считают, что уфимскому зрителю больше нравится смотреть на Алалыкина и Пустозёрова, чем на, скажем, Найта и Буше? Североамериканцы, в которых сейчас души не чают в Омске, летом могли оказаться в Уфе, но переговорный процесс с «Салаватом» застопорился во многом из-за нежелания юлаевцев переплачивать. Но переплачивать ли? Или всё-таки платить адекватную цену лидерам, способным принести кубок?

«Салават Юлаев» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Убеждён, что болельщикам топ-клубов уже давно, в общем-то, наплевать на количество кровинушек в составе. Главное для них – большие победы команды. Ну, возможно, чуть-чуть приятнее, если к ним приложат руку свои парни, но не более того. Уфимские фанаты, для которых в своё время не было никого роднее шведа Умарка или финна Хартикайнена, не исключение. Сейчас же Ринат Баширов предлагает этим болельщикам несколько популистские лозунги про свою молодёжь, про фундамент на будущее, забывая, что им прежде всего нужны победы в настоящем. Но в этом направлении нынешнее руководство «Салавата» абсолютно не двигается и не собирается двигаться в ближайшем будущем. «Не скажу, что у нас будет активная трансферная политика. Мы надеемся, что ребята не заставят нас сделать ненужные трансферы», — это слова Баширова с пресс-конференции, подтверждающие, что вектор клуба не изменится. Однако воспитание своей молодёжи и борьба за чемпионство – абсолютно несочетающиеся вещи, посмотрите на тот же «Локомотив». И совершенно непонятно, почему в «Салавате», где нет проблем с деньгами, столь безальтернативно выбрали первый путь, по сути, наплевав на традиции клуба и болельщиков.



Впрочем, может, причины такой странной для топ-клуба концепции в том, что нынешнее руководство «Салавата» просто плохо умеет вести переговоры и работать на трансферном рынке? «Легко подписать пару игроков за 100 млн», — сказал Ринат Баширов, но, как по мне, так, наоборот, легко отказаться от кропотливого поиска оптимальных по соотношению цена/качество вариантов извне, сославшись на экономию и «ненужность» трансферов, и уповать на развитие хоккеистов системы клуба, с которыми и договариваться-то ни о чём не нужно.

Как бы то ни было, ситуация в «Салавате» удивляет. Уфимцы остаются тем самым вечным топ-клубом, и всё написанное выше не отменяет того, что хоккеисты «зелёных» будут самоотверженно биться в нынешнем сезоне в каждом матче и будут иметь шансы на победу в Кубке Гагарина.



Вот только помощь со стороны руководства команде в этом чемпионате минимальная. Концепция и философия Рината Баширова обозначены чётко, однако выглядят они как подстеленная соломка на случай очередного сезона «Салавата» без Кубка Гагарина.