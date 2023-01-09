Мэттьюс стал третьим американцем в НХЛ с 20+ голами в каждом из первых семи сезонов

На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали гости со счётом 6:2.

В составе победителей одну из шайб забросил Остон Мэттьюс. Для 25-летнего Мэттьюса это 20-й гол в нынешнем сезоне. Он стал лишь третьим американцем в истории НХЛ, забивавшим не менее 20 голов в каждом из первых семи сезонов, сообщает пресс-служба лиги. До него это удавалось лишь Джимми Карсону (7) и Патрику Кейну (13).

Всего в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Мэттьюс сыграл за «Торонто» 41 матч, набрав 47 (20+27) очков.

Ранее Остон стал первым хоккеистом в истории «Торонто» по скорости достижения 500 очков в лиге.