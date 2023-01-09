Пастрняк, Кемпер и Коннор – звёзды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трёх звёзд игрового дня.

Первая звезда – форвард «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик и сделавший ассист в матче с «Анахаймом» (7:1). 26-летний чех забросил уже 32 шайбы в текущем регулярном сезоне НХЛ и вышел на второе место в гонке снайперов, опередив Александра Овечкина («Вашингтон», 29) и Тейджа Томпсона («Баффало», 31). Лидирует форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 33 гола.

Вторая звезда – вратарь «Вашингтона» Дарси Кемпер, отразивший все 38 бросков в игре с «Коламбусом» (1:0).

Третья звезда – форвард «Виннипега» Кайл Коннор с хет-триком в матче с «Ванкувером» (7:4). Американец сделал свой четвёртый хет-трик за карьеру в лиге и вышел на четвёртое место в истории «Виннипега»/«Атланты», сравнявшись с Николаем Элерсом. Рекордсмен по этому показателю – Илья Ковальчук (11 хет-триков).