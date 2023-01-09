Защитник Лямкин продлил контракт с «Ак Барсом». У него три передачи в 43 матчах сезона
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Защитник Никита Лямкин подписал новый контракт с «Ак Барсом», сообщает телеграм-канал казанского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025.
В текущем сезоне 26-летний игрок обороны провёл за казанский клуб 43 матча, в которых отметился тремя результативными передачами с показателем полезности «-9». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Лямкин сыграл 384 матча, в которых набрал 57 (8+49) результативных баллов. Уроженец Барнаула играл в КХЛ за новокузнецкий «Металлург» и «Ак Барс».
Никита Лямкин является обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» в сезоне-2017/2018.
После 47 матчей «Ак Барс» набрал 55 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.
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