Защитник «Ак Барса» Журавлёв продлил контракт с клубом

Даниил Журавлёв подписал новый контракт с «Ак Барсом», сообщает телеграм-канал казанцев. Соглашение рассчитано до апреля 2025 года.

22-летний защитник в текущем сезоне провёл за «Ак Барс» шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей с показателем полезности «+4» и двумя минутами штрафа.

За свою карьеру в рамках Континентальной хоккейной лиги Журавлёв сыграл 139 встреч, в которых набрал 32 (6+26) результативных балла с показателем полезности «+30».

Журавлёв был выбран на драфте НХЛ в 2018 году клубом «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде под общим 146 номером.

Даниил Журавлёв становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года, а также серебряным призёром МЧМ — 2020.