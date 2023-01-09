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Защитник «Ак Барса» Журавлёв продлил контракт с клубом

Защитник «Ак Барса» Журавлёв продлил контракт с клубом
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Даниил Журавлёв подписал новый контракт с «Ак Барсом», сообщает телеграм-канал казанцев. Соглашение рассчитано до апреля 2025 года.

22-летний защитник в текущем сезоне провёл за «Ак Барс» шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей с показателем полезности «+4» и двумя минутами штрафа.

За свою карьеру в рамках Континентальной хоккейной лиги Журавлёв сыграл 139 встреч, в которых набрал 32 (6+26) результативных балла с показателем полезности «+30».

Журавлёв был выбран на драфте НХЛ в 2018 году клубом «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде под общим 146 номером.

Даниил Журавлёв становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года, а также серебряным призёром МЧМ — 2020.

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