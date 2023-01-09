«Важно, когда уже стану главным снайпером». Форвард «Сибири» о повторении клубного рекорда

Нападающий «Сибири» Александр Шаров подвёл итоги встречи с «Ак Барсом».



«Хорошо начали, повели 2:0. Потом соперник чуть добавил. Мы, конечно, не сбавляли обороты, но получилось, что сопернику удалось сравнять счёт. И уже игра была более-менее на удержание. И просто по буллитам соперник оказался мастеровитее.



Физически тяжеловато было. У нас Никита Сетдиков получил в первом периоде травму, пришлось чуть ли не через смену играть. И в середине третьего перешли на три звена. Это всё сказывается.



Команды рядом в таблице? В каждом матче мы хотим выиграть, так что нас не так сильно это сейчас волнует. Можно сказать, что игра была за четыре очка. Но поделили очки, соперник всего на одно больше увёз, так что ничего страшного.



Повторил рекорд «Сибири» по количеству голов за один сезон? На предыдущей игре мне журналист сказал, что до рекорда два гола. Я даже не знал об этом. Сейчас уже в курсе. Важно, когда следующий гол забью, — уже стану главным снайпером», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.