«Ак Барс» отыгрался с 0:2 в матче с «Сибирью» и одержал четвёртую победу подряд

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).
На 15-й минуте Никита Коротков вывел новосибирцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Тейлор Бек и Егор Аланов. На 22-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, удвоил преимущество хозяев. На 28-й минуте Александр Радулов при игре «пять на четыре» сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Василий Токранов с передачи Никиты Дыняка сравнял счёт.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 11 января в Омске сыграет с «Авангардом», а 14 января снова встретится с «Сибирью», но уже дома.
- 9 января 2023
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