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Сибирь — Ак Барс. Прямая трансляция
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«Ак Барс» отыгрался с 0:2 в матче с «Сибирью» и одержал четвёртую победу подряд

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 в матче с «Сибирью» и одержал четвёртую победу подряд
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 января 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Коротков (Бек, Аланов) – 14:05 (5x5)   2:0 Шаров (Бек, Морозов) – 21:59 (5x4)   2:1 А. Радулов (Токранов, Галиев) – 27:56 (5x4)   2:2 Токранов (Дыняк) – 46:19 (5x5)   2:3 Воронков – 65:00 (ПБ)

На 15-й минуте Никита Коротков вывел новосибирцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Тейлор Бек и Егор Аланов. На 22-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, удвоил преимущество хозяев. На 28-й минуте Александр Радулов при игре «пять на четыре» сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Василий Токранов с передачи Никиты Дыняка сравнял счёт.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 11 января в Омске сыграет с «Авангардом», а 14 января снова встретится с «Сибирью», но уже дома.

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