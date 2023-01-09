«Ак Барс» отыгрался с 0:2 в матче с «Сибирью» и одержал четвёртую победу подряд

В Новосибирске на стадионе «Сибирь» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Сибирь» принимала казанский «Ак Барс». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

На 15-й минуте Никита Коротков вывел новосибирцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Тейлор Бек и Егор Аланов. На 22-й минуте Александр Шаров, реализовав численное большинство, удвоил преимущество хозяев. На 28-й минуте Александр Радулов при игре «пять на четыре» сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Василий Токранов с передачи Никиты Дыняка сравнял счёт.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» 11 января в Омске сыграет с «Авангардом», а 14 января снова встретится с «Сибирью», но уже дома.